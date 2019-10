Portici, controlli nell'area del mercato: multe e sequestri

Una serie di controlli mirati a garantire la sicurezza alimentare e a tutelare i consumatori sono stati effettuati nell'area mercatale di Portici dai carabinieri della locale Stazione e dagli uomini del Nas. I militari hanno sanzionato per 1.500 euro il titolare di una panetteria, per inosservanza degli obblighi connessi alla tracciabilità alimentare, e sequestrato circa 50 chili di prodotti da forno. Anche il titolare di una macelleria è stato sanzionato per 1.500 euro per violazione su norme igienico sanitarie. Infine, è stato denunciato in stato di libertà un 54enne per detenzione di 300 grammi di sigarette di contrabbando.