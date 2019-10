Pozzuoli, picchia la moglie e la ferisce con una forchetta: arrestato

Durante l’ennesima lite, ha picchiato la moglie e poi l’ha ferita all’addome con una forchetta. In seguito ha tentato la fuga, ma è stato bloccato dai carabinieri. In manette è finito un uomo di 59 anni, residente a Pozzuoli (Napoli), già denunciato in passato.

L’aggressione e l’arresto

Come riferito dalla moglie, da circa un anno l’uomo era diventato violento con lei e altre aggressioni si erano già verificate negli scorsi mesi. Tuttavia, la donna, anche lei di 59 anni, non aveva mai sporto denuncia, fino all’ultima lite, quando è stata lei a chiamare i carabinieri dopo che il marito l’aveva picchiata e ferita all’addome con una forchetta, dandosi poi alla fuga. Giunti sul posto, i militari dell’Arma sono però riusciti a bloccarlo nei pressi dell’abitazione. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove è stata medicata con una prognosi di 10 giorni per trauma toracico. Il marito violento è stato invece trasferito nel carcere di Poggioreale.