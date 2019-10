Moglie aggredita davanti ai figli: arrestato marito nel Casertano

Una donna residente a Maddaloni, in provincia di Caserta, ha contattato telefonicamente la polizia di stato per denunciare l’ennesima violenza subita dal marito. L’episodio si è consumato ieri notte all’interno dell’abitazione della coppia, in via Orazio De Carlucci. Secondo la ricostruzione degli eventi fornita dalla donna agli agenti, intervenuti sul posto in seguito alla sua chiamata al 113, l’uomo, 37 anni, l’avrebbe aggredita scagliandole contro diversi oggetti e l’avrebbe umiliata e offesa davanti ai figli. La donna ha inoltre dichiarato alle forze dell’ordine di aver vissuto un vero e proprio incubo accanto al marito, giorno dopo giorno. I militari hanno così fermato e arrestato l'uomo, che ora si trova in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.