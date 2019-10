Napoli, paziente affetto da 4 tumori operato in un solo intervento

Un paziente di 70 anni, affetto da quattro tumori, è stato operato in un solo intervento all'istituto Pascale di Napoli. L'uomo, dopo un esame del Psa (antigene prostatico specifico) aveva scoperto di avere un tumore molto aggressivo alla prostata. I successivi esami diagnostici prescritti dall’oncologo, si legge in una nota del Pascale, avevano fatto emergere però la presenza di altri tre tumori, non metastasi ma primitivi, tutti indipendenti l'uno dall'altro: due al rene destro e uno al sinistro.

L'intervento

L'équipe di Sisto Perdonà, direttore dell'Urologia del Pascale, è riuscita a eliminare i quattro tumori con un unico intervento di chirurgia robotica durato circa due ore. Il paziente dopo soli tre giorni è tornato a casa. "Mi auguro - dice il direttore generale dell'Istituto dei tumori di Napoli, Attilio Bianchi - che il paziente si liberi completamente della malattia. Il caso è sicuramente eccezionale. Che ha, per sua fortuna, ricevuto un trattamento all'altezza della sua assoluta e peculiare complessità". "In Europa e negli Stati Uniti - conclude la nota del Pascale - non si registrano casi di chirurgia robotica con un solo intervento su quattro tumori".