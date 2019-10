Le previsioni meteo del weekend a Napoli dal 5 al 6 ottobre

La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

una nuova perturbazione scende di latitudine, apportando sin dal mattino un rapido peggioramento del tempo ad iniziare dall'alta Campania tirrenica, con nubi e rovesci in parziale estensione alla Calabria nella seconda parte della giornata. In serata migliora in Campania, seppur in un contesto ancora improntato alla variabilità; ancora rovesci intermittenti in Calabria, segnatamente lungo la costa tirrenica.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso. Domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3150m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,6 µg/m³.