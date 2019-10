Napoli, non si ferma all'alt e ferisce due carabinieri

Due carabinieri della sezione operativa Poggioreale sono rimasti feriti in Corso Protopisani, a Napoli, dopo che un 37enne, A.D., non si è fermato all'alt dei militari. L'uomo, alla guida di uno scooter, nella fuga ha chiuso la portiera dell'auto di servizio colpendo uno dei due militari alla caviglia e al gomito, poi ha urtato con lo scooter l'altro carabiniere. Il 37enne è stato rintracciato non lontano dalla sua abitazione ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e processato con rito direttissimo. L'uomo è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte al giorno per tre giorni alla settimana.