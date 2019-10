Meteo a Napoli: le previsioni del 3 ottobre

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso. A partire dalle ore 20 di ieri sera è stata diramata l'allerta gialla in Campania. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Giornata contraddistinta da una diffusa copertura nuvolosa e fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale, più probabili e insistenti in Campania e lungo il versante tirrenico, generalmente brevi e disorganizzati in Sicilia con ampie pause asciutte. In serata il tempo torna a migliorare in Campania; persistono rovesci intermittenti lungo i versanti tirrenici di Calabria e Sicilia. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più marcata sulle regioni peninsulari e sul Nord Sicilia. Ventilazione al suolo inizialmente meridionale, tendente a ruotare dai quadranti settentrionali nel corso della giornata; in serata Grecale moderato in Campania, venti tesi di Maestrale sul Tirreno occidentale e sul Canale di Sicilia. Mari tutti mossi o molto mossi, salvo lo Ionio sotto costa.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4 µg/m³.