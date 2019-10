Conviventi trovati morti in casa nel Napoletano: carabinieri indagano

I cadaveri di due conviventi sono stati trovati dai carabinieri in una villetta in via Passariello a Castello di Cisterna, nel Napoletano. Si tratta di un uomo di 56 anni, titolare di una ditta di materiali edili, e di una coetanea ucraina. La scoperta è stata fatta dai militari dopo aver forzato la porta dell'abitazione, allarmati dal fratello dell’uomo, che non aveva notizie del familiare da giorni. Sono in corso le indagini per accertare le cause dei decessi. L'ipotesi più accreditata degli investigatori, in attesa dei riscontri medico-legali, è quella di un omicidio-suicidio. Sul posto sono giunti alcuni familiari dell'uomo.

