Meteo a Napoli: le previsioni del 29 settembre

La situazione meteo in città

A Napoli giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Nonostante la presenza di un campo anticiclonico, deboli infiltrazioni umide raggiungono le nostre regioni meridionali, determinando la formazione di annuvolamenti lungo la fascia tirrenica, specie in Campania, ove non si escludono brevi e locali piovaschi tra la sera e la notte. Temperature stabili, massime ancora nell'intorno dei 28-30°C. Mari tutti poco mossi.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,5 µg/m³.