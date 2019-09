Tenta la fuga dopo permesso premio: 53enne arrestato nel Salernitano

Mondiali Atletica a Doha, troppo caldo alla maratona: malori per diverse ragazze. FOTO

Nonostante l’ora tarda, la prima prova della rassegna che si svolge in Qatar è stata un vero dramma per le atlete impegnate: 33°C e umidità del 73%. Tante le sportive costrette al ritiro e portate via in barella o in sedia a rotelle. L’azzurra Dossena: "Non respiravo"