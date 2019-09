Napoli, baby gang lancia sassi contro bus vuoto: un finestrino rotto

A Napoli un autobus della linea 196, che dal parcheggio Brin arriva fino al rione Conocall del quartiere Ponticelli, è stato preso di mira da una baby gang che ha lanciato contro il mezzo alcuni sassi. Secondo quanto reso noto dalla sigla sindacale Usb, l’episodio si è verificato attorno alle 23 di ieri, quando a bordo del mezzo non c'era nessuno. Le pietre hanno mandato in frantumi un vetro laterale dell'autobus. Il conducente è stato costretto a interrompere la corsa e a contattare la centrale operativa dell'azienda. Sul posto è intervenuta la polizia per effettuare i rilievi del caso.

Il sindacato: "Le nostre richieste non sono state accolte"

"Questa mattina - afferma Adolfo Vallini dell'Usb - a distanza di oltre un mese da una nostra richiesta d'incontro, siamo stati convocati dall’Azienda Napoletana Mobilità per parlare di prevenzione e sicurezza sul lavoro, vista l'escalation di violenza ai danni degli operatori e dei mezzi aziendali ma le nostre richieste per il ripristino del bigliettaio a bordo dei bus, l'installazione di cabine antiaggressione e un maggiore controllo delle zone a rischio non sono state accolte dall'azienda".