Caserta, sequestrata una tonnellata di sigarette di contrabbando

Oltre una tonnellata di sigarette di contrabbando è stata sequestrata dai militari della guardia di finanza, che hanno scoperto il carico illecito a bordo di un furgone che percorreva l'autostrada A30 Caserta-Salerno, nel territorio del Comune di Maddaloni (Caserta).

Il blitz

Fermati per un controllo dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta, i due uomini a bordo del furgone, un italiano di 58 anni e un 49enne di origine serba, hanno mostrato ai militari un documento che attestava il trasporto di panettoni, spumanti e dolciumi natalizi; in effetti nel cassone c'erano torroni e altri prodotti natalizi, tutti però già scaduti. A quel punto è scattato un controllo più approfondito,a seguito del quale sono emersi, sotto il carico, 100 cartoni contenenti stecche di sigarette di contrabbando di marca Nero Rosse, per un valore di circa 200mila euro. Si tratta delle cosiddette "cheap white", tabacchi originali recanti marchi registrati nei rispettivi Paesi di produzione (Russia, Emirati Arabi Uniti, Cina e Ucraina), che non possono, tuttavia, essere venduti in Italia o all'interno dell'Unione Europea, in quanto non conformi ai parametri minimi di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria. L’italiano è stato arrestato mentre il 49enne è risultato però estraneo al traffico illecito.