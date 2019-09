Violento scontro tra due auto, 47enne muore nel Casertano

Una 47enne ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto oggi a Baia Domizia, località balneare del Casertano. La donna era alla guida di una Renault di piccola cilindrata e si stava per immettere in via Fontana Vecchia da una stradina laterale quando è stata centrata in pieno da una Bmw, su cui viaggiavano tre persone, rimaste lievemente ferite. Fatale per la vittima il violento impatto tra i due veicoli. La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione.