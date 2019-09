Perde il controllo della moto e cade: morto 35enne nel Salernitano

Un motociclista, 35enne originario di Padula (Salerno), è morto nella serata di ieri in un incidente stradale avvenuto a Sassano (Salerno) lungo la Strada Provinciale 213 nei pressi del cimitero. Il centauro, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto ed è caduto sbattendo in maniera violenta sull'asfalto. L'uomo è morto sul colpo. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Il 35enne, sposato e con una bimba di due anni, è morto a circa un chilometro dalla propria abitazione.