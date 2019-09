Meteo a Napoli: le previsioni di oggi 26 settembre

La situazione meteo in città

A Napoli nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Le nostre regioni risentono di infiltrazioni umide legate ad un flusso di correnti atlantiche debolmente ondulate. Possibilità per qualche pioggia o acquazzone sulla Campania, ma in serata migliora. Temperature in lieve calo. Venti deboli o a tratti moderati in prevalenza di Maestrale. Mari mossi, localmente molto mosso il Tirreno.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 21,5 µg/m³.