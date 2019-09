Meteo a Napoli: le previsioni di oggi 24 settembre

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Una temporanea e blanda rimonta anticiclonica determina un generale miglioramento del tempo in Campania, dove la prima parte della giornata trascorrerà all'insegna di un diffuso soleggiamento. Da segnalare la persistenza di banchi di nubi basse tra Calabria e Sicilia tirrenica per effetto di umide correnti nordoccidentali e qualche velatura in transito. Temperature in generale diminuzione. Ventilazione da debole a moderata di Maestrale. Basso Tirreno molto mosso; Canale da molto mosso ad agitato; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,9 µg/m³.