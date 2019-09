Il 7 dicembre 2018, armato di una pistola, poi rivelatasi un giocattolo, tentò di rapinare un salumiere, a Napoli, provocandone la morte per infarto e oggi, il sostituto procuratore di Napoli, Ida Frongillo, al termine della sua requisitoria ha chiesto 12 anni di carcere per Luigi Del Gaudio, il 46enne sotto processo per quella morte. Del Gaudio venne accusato di tentata rapina e della morte del salumiere come conseguenza di un altro reato. La vittima, Antonio Ferrara, era uno storico negoziante della zona, cosiddetta Pignasecca, che si trova nel cuore di Napoli. La sentenza nei confronti di Del Gaudio è prevista per il prossimo 23 ottobre.