Napoli, rubano il cellulare ad alcuni minorenni: due arresti

Un 27enne e un 18enne, già noti alle forze dell’ordine, sono arrestati a Napoli per tentata rapina aggravata, rapina aggravata e furto con strappo dagli agenti della sezione Criminalità diffusa della squadra mobile e dei commissariati Montecalvario e Dante. I due avevano rubato il cellulare ad alcuni minorenni in via Mario Fiore, in via Ierace e in via Salvator Rosa.

Le ricerche

Gli agenti hanno dato il via alle attività di ricerca dei sospettati grazie alle indicazioni fornite dalle vittime, che hanno permesso loro di individuare due persone corrispondenti alle descrizioni nei pressi dei giardinetti di piazza Dante. I due sono stati quindi fermati e, una volta perquisiti, sono stati trovati in possesso di sei telefoni cellulari, tra cui anche quelli appartenenti alle giovani vittime.