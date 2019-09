Napoli, fermato con coltellino: aveva compiuto una rapina giorni prima

Un 43enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato fermato e perquisito nel quartiere Arenella a Napoli. L’uomo si aggirava in via Salvator Rosa quando è stato notato dai militari della compagnia del Vomero impegnati in un servizio antirapina che lo hanno fermato e perquisito: addosso aveva un coltellino con una lama di cinque centimetri e una dose di cocaina.

L’uomo ha rapinato un passante che non ha denunciato l’accaduto

Approfondendo gli accertamenti è emerso che il 43enne, il 18 settembre poco dopo la mezzanotte, in via Giacinto Gigante, aveva compiuto una rapina, coprendosi il volto con un busta nera bucata in corrispondenza degli occhi, ai danni di un passante al quale è stato puntato alla gola un coltello. La vittima era fuggita senza chiedere aiuto alle forze dell'ordine e senza sporgere denuncia. I carabinieri sono venuti a conoscenza del fatto grazie alle confidenze di alcuni residenti che hanno dunque reso possibile scoprire l'autore del fatto. “Ma - secondo quanto riferiscono fonti dell'Arma - per attribuire all'uomo una condotta precisa e perseguire il reato più efficacemente manca la denuncia della vittima la quale si auspica si presenti ai carabinieri della compagnia Vomero nello spirito della collaborazione tra forze dell'ordine e cittadini”.