Napoli, anziano avvolto dalle fiamme in casa: morto

Un anziano di 82 anni, invalido, è morto carbonizzato a seguito di un incidente avvenuto nella propria abitazione in via Posillipo, a Napoli. E’ successo ieri mattina ma il fatto è stato reso noto oggi. Stando a quanto ricostruito l’uomo, in sedia a rotelle, aveva acceso una pipa mentre il badante era uscito di casa per andare a fare la spesa. Per motivi ancora in fase di accertamento l’anziano è stato poi avvolto dalle fiamme ed è caduto a terra. A chiamare i soccorsi è stato il figlio, che dormiva in una stanza lontana dal luogo dell'incidente. L’anziano è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto.