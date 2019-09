Auto finisce fuori strada a Salerno, un morto e quattro feriti

Un morto e quattro feriti è il bilancio di un incidente stradale avvenuto in via Liega a Salerno. Coinvolta un'auto con a bordo quattro persone, finita fuori strada per cause ancora da accertare.

Ferite due ragazze

Due ragazze rimaste ferite sono state ricoverate in prognosi riservata all'ospedale salernitano San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Una delle due si trova in rianimazione con una lesione epatica mentre l'altra è in chirurgia d'urgenza con svariate fratture e politraumi. I giovani sono tutti originari della provincia di Avellino. A quanto si apprende, l'unico rimasto illeso è il ragazzo alla guida del veicolo.