Le previsioni meteo del weekend a Napoli dal 21 al 22 settembre

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. Domenica cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

La pressione è in aumento, questo determina per sabato una giornata nel complesso stabile ed asciutta. Tuttavia al pomeriggio una variabilità si potrà formare sulle zone interne e montuose. Temperature in aumento nei valori massimi. Domenica giornata solo in parte soleggiata, con velature in transito a tratti compatte nella seconda parte del giorno.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. Domenica cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. Domenica cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso

pari a 22,4 µg/m³.