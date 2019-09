Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha bruscamente interrotto il tavolo, che si svolgeva al suo ufficio al Mise, con l’amministratore delegato di Whirlpool, Luigi La Morgia. Lo si apprende da fonti del Mise, secondo le quali il ministro avrebbe chiesto all'azienda di ritirare la procedura di cessione del ramo d’azienda che comprende il sito di Napoli e di porgere le proprie scuse ai lavoratori e alle istituzioni della Repubblica, condizione necessaria per iniziare la discussione nel merito.

La Morgia: "Incontro costruttivo". Il Mise lo smentisce

Tuttavia, al termine del tavolo tenutosi in via Veneto, a Roma, l’ad di Whirlpool La Morgia ha dichiarato di aver avuto con il ministro dello Sviluppo economico “un incontro costruttivo di circa un’ora, in cui abbiamo ripercorso tutta la storia del sito di Napoli. Ci ha chiesto quale fosse la nostra posizione e noi abbiamo ribadito che oggi l'unica soluzione per salvaguardare i posti di lavoro sul Napoli e procedere con la riconversione del sito". L'ad ha poi dichiarato che il ministro "ha preso atto della nostra posizione, noi abbiamo ribadito quello che avevamo già detto: l'opzione di riconversione è l'unica che permette di garantire i massimi livelli occupazionali sul sito di Napoli". Fonti del Mise, però, smentiscono le parole di La Morgia, sostenendo che l’incontro è stato tutt’altro che costruttivo.

"Prs soluzione solida"

Ad ogni modo, La Morgia ha in seguito ribadito la convinzione che la cessione alla Passive Refrigeration Solutions S.A. (Prs) dello stabilimento di via Argine, nel quale lavorano 410 persone, sia "una soluzione solida". "Abbiamo fatto un'analisi di dettaglio del loro piano e degli investimenti", ha detto e la decisione di cedere il sito "è stata presa a difesa di lavoratori". Le reazioni di sindacati e lavoratori "sono normali, anche perché nessuno ha avuto finora la possibilità di sentire Prs a viva voce e vedere il loro piano. Auspichiamo che possa accadere quanto prima". Per ora, sempre secondo quanto riferito da La Morgia, non sono stati programmati altri appuntamenti con il ministro o le parti sociali.

La Morgia ha in seguito aggiunto che sul trasferimento del sito partenopeo è stata aperta "una procedura di consultazione, l'atto di vendita sarà sequenziale, anche da un punto di vista prettamente legale". L'intenzione di Prs "è quella di garantire i massimi livelli occupazionali", ha continuato l’ad, che sui numeri dei lavoratori che manterranno il loro posto in fabbrica non ha rilasciato dichiarazioni: "È corretto discuterne prima con le parti sociali e con Prs".

Data ultima modifica 20 settembre 2019 ore 16:32