La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

La perturbazione scivola verso sud est rinnovando condizioni di moderata instabilità. Acquazzoni si ripropongono dunque sulla Calabria specie interna e sulla Sicilia orientale con fenomeni sparsi anche temporaleschi. Meglio in Campania con tempo più asciutto e soleggiato salvo residua nuvolosità mattutina. Temperature in lieve aumento in Campania, in ulteriore calo tra Sicilia orientale e Calabria ionica. Venti in prevalenza da NNE, orientali sulla Sicilia, moderati. Mari mossi o localmente molto mossi.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,5 µg/m³.