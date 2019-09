Il gip del Tribunale di Benevento ha disposto la custodia cautelare in carcere per L. M., la 34enne originaria di Campolattaro (Benevento), accusata di aver ucciso il figlio di quattro mesi nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 settembre gettandolo in una scarpata lungo la SS 372, tra gli svincoli di Solopaca e Telese, nel Beneventano. La donna è rinchiusa in carcere dove viene sorvegliata a vista in cella. Anche oggi non ha risposto alle domande del pm.

La ricostruzione

Secondo quanto trapela da ambienti investigativi, domenica sera la donna, affetta da una disabilità, avrebbe deciso di allontanarsi da Quadrelle (Avellino), dove abita, in seguito a una lite col suo convivente, padre del neonato. Lungo la strada, la donna avrebbe gettato il bimbo di soli quattro mesi in un dirupo dopo aver urtato con la sua auto il guardrail della corsia opposta al senso di marcia. Poi sarebbe scesa dalla vettura e avrebbe colpito a bastonate il figlio, finendolo. Dall'autopsia sarebbe emerso che a causare il decesso del bimbo sono state proprio le bastonate inferte dalla madre.