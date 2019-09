Napoli, trovato il donatore per il piccolo Gabriele

Il piccolo Gabriele ha un donatore. "Abbiamo trovato il nostro uno su centomila", ha annunciato Cristiano Costanzo, papà del bimbo, sulla pagina Facebook ‘Gabry little hero'.

La storia del piccolo Gabriele

Gabriele ha quasi due anni e fin dalla nascita è affetto da una malattia genetica rarissima: la Sifd, l'anemia sideroblastica con immunodeficienza delle cellule B che gli provoca febbre e ritardo dello sviluppo. Sono venti i casi registrati nel mondo, quello di Gabriele è l'unico in Italia. A luglio scorso, uno spiraglio di luce si era aperto per tutta la famiglia. La terapia biologica a cui Gabriele era sottoposto cominciava a dare i suoi frutti. I medici spiegarono ai genitori che, probabilmente, non sarebbe stato più necessario il trapianto. Una tregua durata poco, ad agosto le condizioni di Gabriele sono di nuovo peggiorate. Contemporaneamente però la notizia tanto attesa: il donatore compatibile al 100% per il trapianto di midollo osseo è stato trovato. "Non sappiamo chi sia, non sappiamo da dove venga, ma c'è e non si è tirato indietro - racconta il padre - Noi di questo lo ringraziamo".