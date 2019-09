Meteo a Napoli: le previsioni del 16 settembre

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare quasi calmo.(LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

La persistenza di un campo di alta pressione di matrice subtropicale determina un inizio di settimana stabile e ampiamente soleggiato sulle regioni meridionali. Da segnalare, in questo contesto, solo il transito di innocue velature e i consueti addensamenti nuvolosi - di scarsa consistenza - nelle aree interne nel corso del pomeriggio, senza fenomeni associati. Temperature in lieve calo in Campania e lungo i versanti tirrenici di Calabria e Sicilia, stazionarie altrove. Venti deboli di direzione variabile, a prevalente regime di brezza lungo i tratti costieri. Mari: Ionio mosso a largo, poco mosso sotto costa; Tirreno e Canale di Sicilia quasi calmi o al più poco mossi.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,3 µg/m³.