Avellino, rissa dopo la partita: ferito allenatore del San Tommaso

Attimi di tensione al termine della partita tra il San Tommaso di Avellino e il Messina, incontro valevole per la terza giornata del campionato di serie D, vinto in casa dagli irpini per 2 a 0. Mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, alcuni calciatori della squadra siciliana, applauditi ironicamente dai tifosi locali, avrebbero chiesto conto a giocatori e staff tecnico della compagine locale. Il confronto verbale si è presto tramutato in una vera e propria rissa, nella quale è rimasto ferito alla testa l’allenatore del San Tommaso, Stefano Liquidato, che si è recato in ospedale per farsi medicare.