Meteo a Napoli: le previsioni del 13 settembre

La situazione meteo in città

A Napoli bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Mare quasi calmo. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Alta pressione in rinforzo con una nuova fase estiva sulle nostre regioni. Solo al pomeriggio qualche annuvolamento potrà aversi sui monti qui con qualche breve fenomeno. Temperature in aumento. Venti deboli variabili o da NO. Ma quasi calmi o poco mossi

La situazione meteo a Salerno

A Salerno bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare quasi calmo.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,2 µg/m³.