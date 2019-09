Un uomo di 54 anni è morto in un incidente stradale sulla statale Appia a Santa Maria a Vico, dopo che l'apecar sul quale viaggiava si è scontrato con un'auto guidata da un 28enne. Dopo l'incidente il traffico è rimasto bloccato per alcune ore creando disagi alla circolazione. Dalle prime indagini effettuate dai carabinieri, è emerso che i due mezzi viaggiavano nella stessa direzione: l'apecar è stato tamponato per cause in corso di accertamento. Il giovane è stato sottoposto agli esami tossicologici.