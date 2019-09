Meteo a Napoli: le previsioni di oggi 12 settembre

La situazione meteo in città

A Napoli bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

La pressione in aumento determina una giornata stabile e soleggiata sulle nostre regioni meridionali, salvo per una lieve variabilità sul basso Tirreno. Qualche acquazzone non si esclude sui monti della Sicilia. Temperature in aumento, venti settentrionali deboli. Mari poco mossi.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,3 µg/m³.