Furto nelle isole ecologiche di Acerra. Il sindaco: "Regia criminale"

Furti e danneggiamenti nelle due isole ecologiche ad Acerra, nel Napoletano. Nella nottata tra martedì 10 e mercoledì 11 settembre dei soggetti non identificati si sono introdotti negli impianti portando via l'intero sistema di sorveglianza e alcune lavatrici depositate tra i rifiuti ingombranti. I ladri si sono introdotti prima nell'isola ecologica in località Frassitelli, poco dopo le 22.30.

Il sistema d'allarme è scattato, allertando i responsabili della ditta che gestisce gli impianti. Il sito resterà chiuso per consentire i lavori di ripristino.

Rubati elettrodomestici rotti

Qualche minuto dopo, i malviventi si sono introdotti anche nell'isola di via Mulino Vecchio dove hanno rubato qualche elettrodomestico rotto depositato e danneggiato dei cassoni per la raccolta dei rifiuti differenziati. Il centro di raccolta, dopo i rilievi della Polizia e alcuni lavori, dovrebbe riaprire oggi, giovedì 12 settembre. Gli episodi sono stati denunciati alle Forze dell'Ordine, che stanno visionando le immagini per risalire agli autori.

Il sindaco: "Regia criminale per danneggiare la raccolta differenziata"

A rendere noto l'accaduto è stato il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, il quale parla di "una regia criminale in azione per danneggiare la raccolta differenziata in città e per fermare i progressi che si stanno facendo". Il primo cittadino ha inoltre sottolineato che gli atti vandalici e i furti sono stati "compiuti proprio nei giorni in cui la città di Acerra, che già registra una raccolta differenziata intorno al 70%, ha aderito a una campagna di Legambiente per ridurre il conferimento della frazione del secco indifferenziato, proprio nelle settimane di stop dell'inceneritore, con un'importante percentuale di successo dell'80%, con il secco residuale".