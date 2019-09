Nola, scoperta una piantagione di marijuana: cinque denunce

Una piantagione composta da 13 piante di marijuana a fusto largo, alte circa 3 metri, pronte per essere raccolte e trasformate in sostanza stupefacente è stata scoperta dai finanzieri del gruppo Nola (Napoli) in località Polvica. Cinque persone sono state denunciate per produzione e traffico di sostanze stupefacenti, si tratta dei proprietari dei terreni, residenti tra i comuni di Cicciano e Pomigliano d'Arco, nel Napoletano. Sequestrati l'appezzamento di terreno, le piante di marijuana e l'attrezzatura per la coltivazione.

Le indagini

L'operazione è stata condotta in collaborazione con i colleghi del reparto operativo aeronavale di Napoli: l'area interessata è di oltre 1500 metri quadrati. La piantagione era ben mimetizzata dietro una fitta vegetazione. La marijuana avrebbe fruttato circa 260 mila euro.