Duro attacco all’autorità giudiziaria da parte dell'Unione dei Sindacati della Polizia Penitenziaria (Uspp) dopo le polemiche per le foto pubblicate sui social dei festeggiamenti a casa del 18esimo compleanno di uno dei tre killer condannati per l'omicidio del vigilante Francesco Della Corte, a cui era stato concesso un permesso premio.

"Sempre più spesso - si legge nel tweet - la polizia penitenziaria deve eseguire bizzarre scorte per eseguire fantasiose ordinanze dell'Autorità Giudiziaria, ma questo caso indigna e lascia sgomenti. Solidarietà alla famiglia del vigilante". Per il presidente dell'Uspp Giuseppe Moretti e il segretario campano Ciro Auricchio, è ancora più grave che il nullaosta sia stato dato a chi "non si è ravveduto" e "non si è mai scusato con la famiglia".

La vicenda

Il 18enne è stato condannato a 16 anni per aver ucciso "con crudeltà", il 3 marzo 2018, la guardia giurata Franco Della Corte all'esterno della metro di Piscinola, a Napoli. Il permesso gli è stato concesso dopo neanche un anno di reclusione.

Particolare rammarico è stato espresso dalla figlia della vittima in una lettera pubblicata sui social indirizzata ai magistrati: "A chi gli ha accordato il permesso mi permetto di ricordare che di recente ho compiuto 22 anni ma non ho spento candeline e non ho avuto torte e regali. E lo sa perché? Perché chi oggi festeggia ha ucciso mio padre, la persona più importante della mia vita".