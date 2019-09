Meteo a Napoli: le previsioni di oggi 10 settembre

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Giornata contraddistinta da un deciso ispessimento della copertura nuvolosa a partire da Sicilia e Calabria; dal pomeriggio piogge e temporali risaliranno il Canale di Sicilia, coinvolgendo l'Isola a partire da Trapanese e Agrigentino. Tra la sera e la notte i fenomeni si estenderanno anche alla Calabria e alle coste della Campania e si intensificheranno sui settori orientali della Sicilia, in particolar modo tra la fascia ionica etnea e i Peloritani, ivi con cumulate pluviometriche da moderate a puntualmente abbondanti.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,9 µg/m³.