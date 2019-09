Incidente a Castel Volturno, fermato conducente per omicidio stradale

Un uomo di 35 anni è stato fermato dalla polizia stradale di Caserta con l'accusa di omicidio stradale plurimo con l'aggravante dell'omissione di soccorso. Secondo gli investigatori il 35enne sarebbe il conducente dell'auto che ieri mattina è rimasta coinvolta a Castel Volturno in un incidente stradale in cui sono morti tre ghanesi. La vettura era uscita fuori strada, probabilmente per l'eccessiva velocità, ed era finita in una scarpata dopo vari ribaltamenti. Un quarto uomo presente nell'auto, di nazionalità nigeriana, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli.

L'uomo è scappato dopo l'incidente

Il 35enne, originario del Niger, è stato rintracciato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove si è recato per farsi curare le lesioni subite nell'incidente, ed è stato sottoposto alle analisi tossicologiche. L'uomo, come hanno accertato gli agenti della polizia stradale guidati da Giovanni Consoli e coordinati dal pm di Santa Maria Capua Vetere Guseppe Orso, è scappato dopo l'incidente. Inizialmente si era ritenuto che nell'auto vi fossero solo quattro uomini, i tre deceduti e il ferito, ma poi i poliziotti hanno raccolto testimonianze su cinque persone presenti. Gli agenti hanno tenuto sotto osservazione la clinica Pineta Grande, ritenendo che il quinto uomo potesse avere la necessità di farsi curare. Il 35enne, dopo aver vagabondato per ore, si è infatti recato alla clinica dove, dopo alcuni tentennamenti, ha ammesso la sua presenza sull'auto.