Auto finisce fuori strada a Castel Volturno: tre morti e un ferito

Tre persone di nazionalità ghanese sono morte in un incidente stradale avvenuto in mattinata al chilometro 29 della statale Domiziana a Castel Volturno, in provincia Caserta. Un quarto connazionale, probabilmente il conducente del mezzo - ma su tale circostanza sono ancora in corso verifiche - è rimasto gravemente ferito ed è tuttora ricoverato alla clinica Pineta Grande.

Si cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente

La Polizia Stradale continua ad effettuare i rilievi sul luogo del sinistro; sembra confermata l'ipotesi che la vettura, una Renault, sia uscita fuori strada forse per l'alta velocità, abbattendo le barriere metalliche e finendo in una scarpata di 7-8 metri d'altezza. La vettura ha terminato la propria corsa dopo essersi ribaltata più volte, circostanza che non ha lasciato scampo a tre dei quattro occupanti. Gli investigatori della Polstrada di Caserta, diretta da Giovanni Consoli, stanno anche cercando di capire dove fossero diretti i quattro, se stavano andando a lavorare.

Data ultima modifica 09 settembre 2019 ore 12:24