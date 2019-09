Un 21enne residente a Napoli è stato denunciato per omicidio stradale per aver investito e ucciso nella nottata di sabato 7 settembre ad Aversa, nel Casertano, un ragazzo di 16 anni, originario di Casaluce, che era a bordo di uno scooter con un amico, rimasto ferito. Il 21enne dopo l’impatto era fuggito per poi costituirsi al commissariato di Aversa.

Si attendono i risultati dei test tossicologici

Prima che il giovane si costituisse, l’identificazione del ragazzo era ormai prossima, dato che i poliziotti conoscevano il modello della sua auto, una Peugeot 208 bianca. Sul luogo dell'incidente, in via Gramsci a pochi passi dall'ospedale di Aversa, inoltre, era rimasto lo specchietto esterno della Peugeot, colpito dal 16enne durante l'impatto. Al giovane sono stati fatti anche i test tossicologici in ospedale, ma i risultati non sono stati resi noti.