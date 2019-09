A Mugnano, in provincia di Napoli, è stato trovato un pitone sul ramo di un albero. L'animale, un "python regius" di un metro e mezzo, molto probabilmente è stato abbandonato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno catturato l'animale. Il rettile è stato posto in una scatola di legno compensato che i militari hanno realizzato per tenerci l'animale in sicurezza e in modo che potesse respirare. Il rettile sarà affidato a una struttura idonea.