Le previsioni meteo del weekend a Napoli dal 7 all’8 settembre

La situazione meteo in città

A Napoli giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Il riassorbimento dell'area depressionaria determina un parziale miglioramento delle condizioni meteorologiche al Sud Italia. L'afflusso di correnti umide occidentali determinerà tuttavia ancora la persistenza di banchi nuvolosi e brevi piogge intermittenti sul versante tirrenico calabrese e al primo mattino su costiera amalfitana e Cilento; seppur in decisa attenuazione rispetto alle giornate precedenti, si rinnoverà inoltre ancora qualche nota instabile nelle ore pomeridiane, con possibilità di brevi e occasionali rovesci pomeridiani nelle aree interne peninsulari.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,3 µg/m³.