Napoli, sorpreso con ascia nascosta nei pantaloni: denunciato 20enne

Un ragazzo di vent’anni, M. M., è stato denunciato dagli agenti della polizia di Stato a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, perché sorpreso in possesso di un’ascia, che portava nascosta nei pantaloni all’altezza della cintura. Il giovane è stato fermato ieri sera, giovedì 5 settembre, su segnalazione della sala operativa, mentre si trovava in auto insieme a un’altra persona in piazza Massimo Troisi. Alla vista degli agenti il ragazzo ha tentato la fuga ma è stato bloccato e denunciato in stato di libertà per porto d'armi o oggetti atti ad offendere.