Meteo a Napoli: le previsioni di oggi 5 settembre

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare quasi calmo. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge diurne, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca in serata responsabile di schiarite. Nello specifico su litorale settentrionale, litorale meridionale, subappennino e sull'Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle pianure settentrionali nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle pianure meridionali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare quasi calmo.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,8 µg/m³.