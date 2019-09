Bambino nasce durante un blackout nell’ospedale di Frattamaggiore

Un bambino di nome Emmanuel è nato nella notte di oggi, giovedì 5 agosto, a Frattamaggiore, nel Napoletano, nel pieno del black out programmato nell’ospedale San Giovanni di Dio.

Da mesi, infatti, i tecnici dell'ASL Napoli 2 Nord, insieme con le direzioni sanitarie, avevano programmato tre notti di interruzione dell’energia elettrica per la struttura, necessarie a sostituire i gruppi elettrogeni e i gruppi di continuità. Le date scelte per effettuare l’operazione sono state il 31 agosto, il 2 e il 5 settembre, dalla mezzanotte alle quattro di mattina. Per maggiore sicurezza la Direzione Sanitaria aveva deciso di rimandare tutti gli interventi chirurgici programmati e limitare gli accessi al Pronto Soccorso.

Il parto è avvenuto senza problemi

Fino alla notte scorsa tutto era andato come da programma e non si erano presentate emergenze. A mezzanotte, però, la signora Ilenia è entrata in travaglio e a mezzanotte e venti il piccolo Emmanuel è nato con parto naturale. Tutto è andato benissimo, nonostante l'unica luce elettrica utilizzata sia stata quella di emergenza. Poche ore dopo, il lavoro dei tecnici è terminato e la corrente è tornata in tutto l'ospedale.