Un 60enne di Ponticelli, periferia di Napoli, dopo essersene andato via di casa lasciando la compagna e il figlio di 13 anni, ha iniziato a perseguitare la donna per convincerla a tornare insieme, arrivando anche ad aggredirla fisicamente. L’uomo chiamava la donna in continuazione, la pedinava seguendola sotto casa e sul luogo di lavoro.

Le violenze

In un episodio il 60enne ha seguito l'ex compagna fino a un bar, dove lei gli ha ribadito come la loro relazione fosse finita. A quel punto l’uomo l’ha aggredita e, quando la donna è scappata chiedendo aiuto, l'ha picchiata tentando di colpirla con un'asta di ferro. Fortunatamente è stato fermato da alcuni passanti. Dopo pochi giorni la donna ha deciso di rivolgersi ai carabinieri: durante la stesura della denuncia i militari si sono ritrovati in ufficio anche il 60enne, che aveva continuato a pedinare la donna ed è stato arrestato.