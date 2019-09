Giovane ferito da un colpo di arma da fuoco nel Napoletano

A Torre del Greco, in provincia di Napoli, un ragazzo è stato ferito in strada, in via del Monte non distante dalla locale fermata della Circumvesuviana, da un colpo di arma da fuoco. I carabinieri stanno indagando sulla vicenda. L'episodio è accaduto attorno alle 19.30 di ieri martedì 3 settembre. Il 25enne è stato raggiunto da un proiettile a una gamba e, dopo essersi trascinato per alcune centinaia di metri, soccorso da alcuni passanti è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maresca.