Meteo a Napoli: le previsioni del tempo di oggi 3 settembre

La situazione meteo in città

A Napoli nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare quasi calmo. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Ennesima giornata all'insegna dell'instabilità atmosferica sulle regioni meridionali, marcata sin dal mattino sulla bassa Campania; condizioni temporaneamente asciutte, perlopiù variabili e con qualche sprazzo soleggiato altrove. Al pomeriggio consueto sviluppo di nuvolosità cumuliforme e nuovi acquazzoni temporaleschi nelle aree interne a ridosso dei principali comprensori montuosi, più probabili su Cilento, Sila, Serre e Iblei. In serata generale esaurimento dei fenomeni termoconvettivi nell'entroterra

La situazione meteo a Salerno

A Salerno nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare quasi calmo. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,6 µg/m³.