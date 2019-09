Pozzuoli, ritrovato un cadavere in un capannone abbandonato

Un cadavere è stato trovato nei dintorni di Pozzuoli, in via Fasano verso la frazione di Arco Felice, dentro un capannone dell'ex stabilimento Sofer, ormai dismesso. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, non è stato ancora identificato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pozzuoli e il medico legale per i rilievi del caso. Poi, il cadavere è stato trasferito a Napoli presso il II Policlinico per l'esame autoptico. Il decesso risalirebbe ad almeno una settimana fa. Dai rilievi è stato possibile solo stabilire che si tratta di un corpo di sesso maschile, non avanti negli anni.

