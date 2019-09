Uomo di 63 anni si smarrisce a Napoli, ritrovato dai carabinieri

A Napoli i carabinieri hanno ritrovato un uomo di 63 anni, residente in Basilicata che si trovava nel capoluogo campano per sottoporsi ad alcuni esami clinici. Il 63enne si era smarrito tra la folla nella chiesa di San Chiara: era stato perso di vista dalla sorella e da altri familiari domenica mattina, primo settembre, poco dopo le 11.

L'allarme

Dopo averlo cercato nella zona del centro antico, i familiari si sono rivolti ai carabinieri per denunciarne la scomparsa. Il 63enne è stato notato da un militare fuori servizio, mentre camminava in stato confusionale in piazza Bovio. Il carabiniere lo ha fatto salire sulla propria auto e lo ha portato in caserma, per poi riaffidarlo ai familiari.