Incidente a Teggiano, arrestato 45enne: era positivo a cocaina

Un 20enne di Sala Consilina, nel Salernitano, è morto nella nottata tra domenica 1° e lunedì 2 settembre, in un incidente stradale in località Prato Perillo di Teggiano. Il giovane era a bordo della propria Alfa Romeo Mito quando si è scontrato con una Volkswagen Golf, guidata da un 45enne risultato positivo alla cocaina. L'uomo, un macellaio del posto, è stato arrestato per omicidio stradale.

Il ragazzo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo

Lo scontro è stato violento, tanto che il 20enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, morendo praticamente sul colpo. Il 45enne è stato invece trasportato, in condizioni non gravi, al vicino ospedale di Polla. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri della compagnia di Sala Consilina che, guidati dal capitano Davide Acquaviva, lo avevano fermato già nella notte subito dopo l'incidente. Le manette sono scattate, invece, questa mattina dopo l'esito dell'esame tossicologico. Nello scontro è stata coinvolta anche un'altra auto che non è riuscita a evitare le due vetture ferme sulla carreggiata della strada. Oltre ai carabinieri, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e i sanitari del 118.

Data ultima modifica 02 settembre 2019 ore 14:56