Meteo a Napoli: le previsioni del 2 settembre

La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Giornata uggiosa sin dal mattino con locali rovesci su Campania tirrenica, province sudoccidentali della Sicilia e isole minori. Al pomeriggio nuvolosità cumuliforme in sviluppo a ridosso dei principali comprensori montuosi con la consueta genesi di rovesci e temporali; i fenomeni - brevi, localizzati, ma talvolta intensi - potranno associarsi a frequente attività elettrica, colpi di vento e puntuali grandinate. Temperature in ulteriore flessione nei valori massimi. Ventilazione a rotazione ciclonica, tendenti a rinforzarsi da NO sulla Sicilia tirrenica e da OSO-SO sulla fascia ionica. Moto ondoso in graduale aumento con mari da poco mossi a mossi.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3650m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,3 µg/m³.